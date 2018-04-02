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Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, ilçeye yapılacak yeni hükümet konağının projesini anlattı.AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, ilçede vatandaşların tüm bürokratik işlemlerini tek çatı altında çözebilmesi amacıyla 7 bin metrekarelik alanda yeni Hükümet Konağı projesinin çalışmalarının başlatıldığı müjdesini verdi.

Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, ilçeye yapılacak yeni hükümet konağının projesini anlattı.
AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, ilçede vatandaşların tüm bürokratik işlemlerini tek çatı altında çözebilmesi amacıyla 7 bin metrekarelik alanda yeni Hükümet Konağı projesinin çalışmalarının başlatıldığı müjdesini verdi. Ertürk, ilçeye yapımı planlanan yeni Hükümet Konağı hakkında bilgi vererek, "İlçemizde vatandaşlarımıza 34 yıldır hizmet veren Alaşehir Hükümet Konağı’na, 2014 yılında depreme dayanıklılık ölçümleri sonucunda, depreme dayanıksız yönünde rapor verilmişti. İlçemizde ihtiyaç haline gelen ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir hizmetin sunulacağı yeni Hükümet Konağımızın mimari avan projesi İçişleri Bakanlığımız tarafından onaylandı. Yeni Hükümet Konağı, İstasyon Mahallesi’ndeki belediye İmar İşleri Müdürlü’nün bulunduğu 7 dönümlük alana inşa edilecek. 3 kat olarak yapımı planlanan projenin, en kısa sürede ihale sürecinin tamamlanarak inşaat çalışmalarının başlamasını hedefliyoruz. Hükümet Konağı binamız, Selçuklu Mimarisi esas alınarak ve Alaşehir’in de yerel mimarileri göz önüne alınarak inşa edilecek. Yeni yapılacak ve içerisinde tüm kurumların hizmet verebileceği, vatandaşlarımızın tüm resmi işlemlerini aynı binada tamamlayabileceği, Hükümet Konağımız vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Öte yandan 1984 yılında inşa edilen ve halen hizmet veren Alaşehir Hükümet Konağı binası, 2014 yılında depreme dayanıklılık ölçümleri sonucunda binanın güçlendirmesinin ekonomik olmadığı, yeni binanın yapılmasının uygun olacağı yönünde rapor verilmişti.

Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

Alaşehir’de tüm bürokratik işlemler tek çatıda toplanacak

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