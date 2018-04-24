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Alaşehirliler 23 Nisan'da Zakkum'la coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Zakkum grubu, kalabalığı coşturdu. Etkinlikte kalabalığa seslenen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan tiyatro sanatçısı Göksel Kaya'nın sözleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ile sık sık kesildi.

Alaşehirliler 23 Nisan'da Zakkum'la coştu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Zakkum grubu, kalabalığı coşturdu. Etkinlikte kalabalığa seslenen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan tiyatro sanatçısı Göksel Kaya'nın sözleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ile sık sık kesildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda Zakkum grubu konser verdi. Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. 'Hatıran Yeter', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Acıta Acıta', 'Gidiyorum Yolcu Et', 'Al Gece Yarılarımı Benden', 'Yüzük', 'Sen Beni Ömrünce', 'Sabahçı Kahvesi', 'Dile Kolay Kalbe Değil', 'Gökyüzünde', 'Anason' gibi eserlerini seslendiren Zakkum grubu, hayranlarını coşturdu. Coşkulu kalabalık şarkılara zaman zaman bulundukları yerden eşlik ederek, adeta dev bir koro oluşturdu.
Belediye tarafından etkinliğe davet edilen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya da etkinliğe renk kattı. Kalabalığa seslenen Kaya'nın, "Evet Atatürk'e benziyorum, yalnız ona hiç kimse benzemez. Onun eşi benzeri yoktur. Çanakkale'de bir profesörün anlattığı hikayeden çok etkilendim. Çanakkale'de silah, cephane eksikliği vardı, yiyecek eksiği vardı, gıda yoktu. Ama en önemli eksik morfin eksikliği vardı. Ameliayathane olarak kurulan çadıra, binlerce yaralı geliyor. Başında bir doktor bekliyor. Doktor bakıyor, bu yaralının kurtulma şansı var mı, varsa içeri alıyor, yoksa dışarıda ağacın altında bekletiyor. Bir yaralı gelip, 'Baba beni kurtar' diyerek feryat ediyor. Vücudu şarapnel parçalarıyla parçalanmış, bağırsaklar dışarıda. Kurtulma şansı yok. Bakıyor ki oğlu. Kurtulma şansı hiç yok. Ve 'Bunu götürün bir ağaç gölgesine' diyor. O morfin orada o kadar değerli ki. Kurtulma şansı olmadığı için oğluna bile kullanmıyor. Birkaç saat sonra diğer nöbetçi doktor geliyor. Nöbetten çıkan baba, ağacın gölgesinde bekleyen oğluna bakmaya gidiyor ancak şehit olduğunu görüyor. Bizler baba, oğul aynı cephede savaştık. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, hepimiz aynı cephede savaştık. Ülkemize sahip çıkalım. Vatanımıza sahip çıkalım. Sevgi, hoşgörü, paylaşım içerisinde olalım. Dostça güzel yaşayalım. Bu vatanı, cenneti cehennem etmeyelim" diye konuştu. Kaya'nın sözleri sıkı sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ile kesilirken, coşku daha da arttı.
Etkinlik, Zakkum grubunun şarkılarını seslendirmesiyle devam etti. Gecenin sonunda grup üyelerine Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban tarafından ilçeye özgü kuru üzüm, maden suyu gibi çeşitli ürünlerden oluşan sepet hediye edildi.

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Alaşehirliler 23 Nisan'da Zakkum'la coştuAlaşehirliler 23 Nisan'da Zakkum'la coştuAlaşehirliler 23 Nisan'da Zakkum'la coştu

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