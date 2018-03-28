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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Günleri tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar her fırsatta hem belediyenin hizmetlerinden hem de Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.Alaşehir Belediye Başkanı Dr.

Alaşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Günleri tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar her fırsatta hem belediyenin hizmetlerinden hem de Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Halk günleri uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip talep, görüş ve önerileri dinliyor, belediyenin imkanları ölçüsünde sorunları çözüme kavuşturuyor.
Her hafta salı günleri Fethi Sekin Gençlik Merkezinde halk günleri kapsamında vatandaşlar ile görüşen Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, vatandaşlar tarafından iletilen talepleri ve istekleri dinledi. Vatandaşlarla doğrudan yapılan görüşmelerin sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu belirten Başkan Karaçoban, vatandaşlardan gelen talepleri ve istekleri ilgili birim müdürleri çağırarak iletiyor ve taleplerin biran önce yerine getirilmesini söyledi.

Başkan Karaçoban’a Halk Günü’nde teşekkür
Uygulamadan hoşnut kalan vatandaşlar ise Alaşehir Belediyesinden büyük bir memnuniyetle ayrılırken, “Belediye Başkanımız ile bire bir görüşme yaparak taleplerimizi direk olarak kendisine iletebiliyoruz. Biz bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza bize zaman ayırdığı için ve özellikle de göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde görüş beyan ederken, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Halk Günleri’nin vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için önemli olduğunu belirtti. Başkan Karaçoban, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar, halkımızla iç içeyiz. Bizim için, her gün halk günü ama halkımızla daha rahat iletişim kurmak, onların sıkıntılarına daha fazla zaman ayırmak ve haftanın diğer günlerinde ise projelerimiz üzerinde sağlıklı çalışmalar yapabilmek amacıyla her hafta salı günleri Halk Günü olarak belirledik. Her hafta salı günü vatandaşlarımızla doğrudan ve randevusuz bir şekilde, bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyor, vatandaşlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun

Alaşehirliler hem belediyeden hem başkandan memnun
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