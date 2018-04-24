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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen Zakkum ve Niyazi Gülbay konseri Alaşehirlilere unutulmaz bir akşamı yaşatırken, Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken sinema sanatçısı Göksel Kaya da Alaşehirli vatandaşlarla bir araya geldi.

Alaşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen Zakkum ve Niyazi Gülbay konseri Alaşehirlilere unutulmaz bir akşamı yaşatırken, Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken sinema sanatçısı Göksel Kaya da Alaşehirli vatandaşlarla bir araya geldi. Göksel Kaya ile duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alaşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen Zakkum ve Niyazi Gülbay konseri Alaşehirlilere unutulmaz bir akşamı yaşattı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki konser alanını dolduran izleyiciler yerinde duramadı. Konser sırasında Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban vatandaşlar için bir de sürpriz yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken sinema sanatçısı Göksel Kaya’nın sahneye çıktığı anlarda meydanı dolduran binlerce vatandaşın coşkusu ikiye katlandı. Büyük bir coşku içinde geçen konserde seyirciler, Göksel Kaya ile duygu dolu anlar yaşarken hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Başkan Karaçoban kutlama programında yaptığı kısa konuşmasında, “Bu gece 98. yıl dönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bir başka şekildi kutlandığını görmek sizleri, her yaştan hemşehrimi özellikle bu alanda görmek dosta düşmana birliğinizi bütünlüğümüzü dostluğumuzu görmek çok anlamlı. Uzaklardan ve yakınlardan buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz, sefa geldiniz. Alaşehir ilklerin şehri olmaya devam edecek. Bizler sadece kapamamızla, üzümümüzle değil enerji santral ortaklığımızla, Alzheimer merkezlerimizle, çiftlerimize yem desteğimizle ve 513 toplu konut projemizle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da güveninizi ve desteğinizin hemen yanı başımızda olduğunu bilerek ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve hizmet kervanına yenilerini ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
6 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
7 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
11 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
12 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
13 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
14 / 16

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz

Alaşehirlilere 23 Nisan’da büyük sürpriz
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