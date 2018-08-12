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Alaska'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 23:08 | Son Güncelleme

Alaska'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.00 sıralarında kaydedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kaktovik bölgesinin 84 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 9,9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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Alaska deprem

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