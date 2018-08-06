Alaska'da düşen tur uçağı 4 can aldı

ANCHORAGE (AA) - ABD'nin Alaska eyaletinde cumartesi günü düşen ve bugün enkazına ulaşılan tur uçağındaki dört kişinin cesedi bulundu, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Alaska'daki Denali Milli Parkı yakınlarında cumartesi düşen gezi uçağının enkazına bugün ulaşıldı.
Uçakta bulunan dört kişinin cesedi bulundu, kayıp bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
İçinde dört yolcu ve bir pilotun bulunduğu uçak cumartesi günü Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı Denali'nin 23 kilometre güneydoğusunda düşmüştü.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları bugüne kadar başlayamamıştı.
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