Alaska'da müzeden mamut dişi çalındı

ANCHORAGE (AA) - ABD'nin Alaska eyaletinde bir müzede sergilenen mamut dişinin çalındığı bildirildi.
ABD Kamu Arazileri İdaresinden yapılan açıklamada, Anchorage şehrindeki Campbell Creek Bilim Merkezi'nde sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki mamut dişinin 8 Mart'ta çalındığı belirtildi.
İdare, eyaletin sembolü özgün parçayı geri getireceklere 500 dolar ödül verileceğini açıkladı.
Mamutların neslinin 10 bin veya 14 bin yıl önce, Buzul Çağı'nın bitmesiyle birlikte tükenmeye başladığı tahmin ediliyor.
Alaska'nın St. Paul Adası'nda 1999'da bulunan fosiller küçük bir mamut popülasyonunun Buzul Çağı'nın son ermesinden 4 bin yıl sonra dahi yaşamaya devam ettiğini ortaya koymuştu.
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