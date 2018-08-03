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Alaska'dan denize açılan Amerikalı Rusya kıyılarına sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

Tek kişilik teknesiyle Yukon Nehri'nden Bering Denizi'ne açılan John Martin, fırtınada Rusya kıyılarına sürüklendi

MOSKOVA (AA) - ABD'nin Alaska eyaletinde teknesiyle denize açılan bir adam fırtınada Rusya kıyılarına sürüklendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada John Martin adlı ABD vatandaşının tek kişilik teknesiyle Yukon Nehri'nde dolaşırken Bering Denizi'ne açıldığı, ardından çıkan fırtınada sürüklenen teknenin Rusya kıyılarına vurduğu belirtildi.

Açıklamada Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde ikamet eden adamın Rusya'nın kuzeydoğusundaki Çukotka Özek Bölgesi'nde Rus makamları tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Fırtınada birkaç gün denizde mahsur kalan adamın sağlık durumunun olağan olduğu kaydedildi.

Bakanlık Vladivostok'ta bulunan ABD konsolosluğunun konu hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

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ABD Alaska Rusya

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