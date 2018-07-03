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Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 'süresiz sağlık kurulu' raporu ortaya çıktı.

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran günü hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu kaydedildi. Raporun açıklama bölümünde, Çakıcı'nın ölüm riski bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"HAYATINI KAYBETME OLASILIĞI YÜKSEK"

"Çakıcı'nın hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi ve sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıkların kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."

GEREĞİNİN YAPILMASI İSTENDİ

Açıklamanın devamında, raporu hazırlayan doktorların isimleri kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
hadi inşallah bir pislikten kurtulur bu ülke darısı sedat pekerin başına.
çokta umrumda katilll
Çıksın
EEEE NE YAPALIM BİZENE.
@berkuygurc cıkartmak için bahane ..
Bunlar ölmez, öldürür...
allah şifa versin
çıkış işlemleri başlamış hayırlı olsun :)
şimdi ağır hasta diye cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarılır mhp herşeyi planlamış
hükümetler destekledikçe üstüne gitmedikçe ülkenin iti eksik olmaz öyle değilmi recep
gebersin bize ne bundan..
bahçeli tahliyesini istemişti ya,zemin hazırlıyorlar.katiller dışarı masumlar içeri.AKP politikası.
desene cakıcı tahlıye oluyo :-)
çok yaşa son kabadayı bu kadar kin nefret besleyen hain bölücüler olduğuna göre doğru yoldasın
pislikler bitmez
bu ülke neden böyle anlayamıyorum yüzlerce hasta hükümlü ya öldü, yada hala çürüyor bu mafya bozuntusunun ayrıcalığı ne
inanmıyorum, bahçeli serbest bırakılmasını istedi ve bir proje yapılıyor.
@jaguar7060 katılıyorum,bu can yakıcıların canını yakmak laım.Hamisi olan Bahçeli'yide bertaraf etmeli
Rapora bak (yine de Allah bilir) yazmislar))
mazerete bakın.
yaw he he ergenekondan içeri alınanlar çok sağlamdı adamı salacaklar yol yapıyorlar.. neydi o ergenekondan tutuklanıp içerde ölen paşanın adı?? bırakın bu işleri!! suçlu babam da olsa cezasını çekecek!!
super olur. ölsun.
HER HASTA OLAN ÇIKSIN BİR ÜLKÜÇÜ OLARAK BEN UTANÇ DUYUYORUM BUNLARDAN
böyle sağlık raporu mu olur arkadaş,hasta bakıcı yazmış bu raporu,tamamen saçma...allah şifa versin yinede
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