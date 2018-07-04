Alay komutanına FETÖ gözaltısı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki FETÖ soruşturması kapsamında B.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'yü evinde gözaltına aldı. B.Ö'nün ev ve iş yerinde arama yapıldı, bazı belge ve evraklara el konuldu.
Şüpheli B.Ö, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale'ye gönderildi.
- 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı
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