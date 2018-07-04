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Alay komutanına FETÖ gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki FETÖ soruşturması kapsamında B.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'yü evinde gözaltına aldı. B.Ö'nün ev ve iş yerinde arama yapıldı, bazı belge ve evraklara el konuldu.

Şüpheli B.Ö, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale'ye gönderildi.

Alay komutanına FETÖ gözaltısı

- 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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FETÖ gözaltı

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