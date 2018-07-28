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Albaraka Türk, 275 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

18 Temmuz'da 113 gün vadeli ve 175 milyon TL olarak planlanan ihraca 1,7 kat fazla talep gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelen yoğun talep nedeniyle talebi karşılanamayan müşteriler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan onay ile 24 Temmuz'da 75 milyon TL tutarında ve 107 gün vadeli ek bir ihraç gerçekleştirildi.

2 Temmuz’da tamamlanmış olan 20 milyon TL tutarındaki tahsisli kira sertifikası ihracı ile banka, temmuz ayı içerisinde toplam 295 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirmiş oldu. Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 66’sını bireysel, yüzde 34’ünü ise portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi kurumsal müşteriler oluşturdu.

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- "Toplam ihraç hacminin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor"

Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı sektörünün 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 7 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç etmiş olması, bu likit enstrümanın Türk lirası fon toplama ve sektörün bilanço büyümesini destekleme konusunda önemli ve rekabetçi bir araç haline geldiğinin açık bir göstergesidir. Albaraka Türk olarak, halihazırda ihraçlarımız toplam ihraç hacminin yaklaşık olarak yüzde 15’ini oluşturmakta olup, bu tür esnek enstrümanları daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunmak için fon toplama ürünlerimizi geliştirme konusuna odaklanmaya devam edeceğiz."

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albaraka türk kira sertifikası

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