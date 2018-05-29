Zekât vermek isteyip de hesaplama konusunda sıkıntı yaşayan kişilere yardımcı olmayı hedefleyen "Zekât Asistanı" dijital uygulamasıyla, dini vecibesini yerine getirmek isteyenler, daha pratik ve doğru hesaplama imkânına kavuşacak. Hesaplama işleminin ardından dileyenler zekâtlarını anlaşmalı vakıf ve derneklere ödeyebilecek.

Albaraka Türk tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, hayata geçirdiği "Zekât Asistanı" internet uygulamasıyla sektöründe bir ilke daha imza attı.

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- "Dijitalin her alanında insana dokunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kişinin kazanç elde etme biçimine göre şekillenen zekâtı hesaplamanın insanlar için çoğu zaman kolay olmadığını ifade etti.

"Zekât Asistanı" uygulamasıyla insanlara yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Utku, şunları kaydetti:

"Bu tür geleneksel işlemlerin dijitalleşmesi, bizim gibi insanlara dijital alanda da dokunmak isteyen bir kurum için büyük bir önem taşıyor. Başarılı bir kurum içi girişimcilik örneği olan bu proje insan kıymetimizin girişimcilik ruhu ve yetkinliğini göstermesi açısından da önemli. Aynı zamanda güzel bir sosyal inovasyon örneği de olan bu proje, ürün ve hizmetlerimizin dijitalleşmesinde sosyal faydayı da gözettiğimizin en büyük göstergesi oldu. Bu projeyi Almanya'da hayata geçirdiğimiz dijital katılım bankacılık hizmetimiz insha ile Avrupa'ya da yayacağız."

"Zekât Asistanı" projesini hayata geçiren Avrupa Dijital Bankacılık Servisi çalışanı Melih Turan ise zekâtla ilgili birçok İslam ülkesinde hesaplama, toplama ve dağıtma konusunda devlete bağlı veya özerk kurumlar bulunduğuna dikkati çekerek, ancak Türkiye'de toplama ve dağıtma dışında hesaplama ve standartlar konusunda çok fazla mesafe katedilemediğini kaydetti.