Albayrak: 2018 yılında 5 milyon ağacı geçeceğiz

Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" programına katıldı. Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Albayrak "GAZBİR 2018'deki her yeni gaz abonesi için 1, PETDER 2018'deki trafiğe çıkan her araç için 1, ELDER her yeni elektrik abonesi için 1, KÖMÜRDER çıkarılacak her 100 ton için 1 ağaç dikecek. İnşallah 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz" dedi.

Programa Albayrak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Enerji Müsteşarı Fatih Dönmez de katıldı.Enerji Bakanlığı Müsteşarı, Fatih Dönmez "Ülkemizde hava ve çevre kalitesinin Batılı ülkeler seviyesinde olması, sizlerin çabalarıyla gerçekleşti. Washington'daki Sağlık Metrikleri Değerlendirme Enstitüsü Raporu'na göre, 100 bin kişi başına hava kirliliğinden ölüm oranı son 20 yılda Batı Avrupa'nın çok altına düşmüş durumdadır. Enerji sektörü olarak, özel sektör eliyle Türkiye'nin en büyük sağlık ve çevre hamlelerinin bazılarını birlikte başardınız. Şimdi hep beraber karbon ayak izimizi de düşürücü hamleler atmaya çalışacağız" dedi.