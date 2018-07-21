Albayrak ABD Hazine Bakanı ile görüşecek

BUENOS AIRES (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile görüşecek.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor.
Albayrak, gün içinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon ile bir araya gelecek.
Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmelerde bulunan Albayrak, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ile de görüşecek.
Albayrak, ikili temaslarının yanı sıra "Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek","Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı oturumlara katılacak.
Son oturumun açılış konuşmasını yapacak Albayrak'ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ile devam edecek.
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