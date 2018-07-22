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Alçılı kolla sınava giremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

MANİSA'da memur olma hayali kuranlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı için saatler öncesinden okul önlerinde toplandı.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da memur olma hayali kuranlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı için saatler öncesinden okul önlerinde toplandı. KPSS'ye girmek isteyen kolu alçılı bir aday, önceden bildirilmediği gerekçesiyle sınava alınmadı. Bazı adaylar ise yanlış okula geldikleri için sınavı kaçırdı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı, saat 10.15'te başladı. 130 dakikalık sınav için sabah erken saatlerden itibaren sınava girecek olanlar ve aileleri bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar, polisler tarafından aradıktan sonra salonlara alındı. Bazı adaylar, sınava ehliyetle geldiği için sınav salonuna sokulmadı. Kolu alçılı bir kişi ise yönetmelik gereği kolundaki alçıyı önceden bildirmediği gerekçesiyle içeriye giremedi. Görevliler, ÖSYM'ye bildirilmeyen aparatlarla sınava giremeyeceğini söyledi. Sınava dakikalar kala yanlış okula gelen adaylar da büyük şok yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınav için, saat 10.00'da okulların kapıları kapatıldı. Saat 10.00'dan dakikalar sonra sınav yerlerine gelen kişiler de girmek için çaba harcamalarına rağmen içeriye alınmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolunda da yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Sınavdan dolayı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı adaylar, trafikten dolayı sınavı kaçırdı. Eğitim bilimleri sınavı ise öğlen 14.45'te başlayacak.

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