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Aldatılan eşler bundan böyle öteki kadına dava açamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Aldatılan eşleri üzecek haber... Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bugün önemli bir karara vardı. Kurul, aldatılan eşin; eşinin kendisini aldattığı kişiden tazminat isteyemeyeceğine hükmetti. Bugüne kadarki uygulamalarda aldatılan eşler, eşinin sevgilisinden tazminat alabiliyordu.

Aldatılan eşler bundan böyle öteki kadına dava açamayacak

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu; Yargıtay Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili’nden oluşuyor. Büyük Genel Kurul; Yargıtay Genel Kurulu ile cez dairelerinin benzer davalarda birbirinden farklı biçimde verdiği kararlar arasındaki çelişkileri gidermek için toplanıyor.

'TAZMİNAT ALAMAZ'

Aldatılan eşin sevgiliden tazminat alması konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile davanın temyiz edildiği daire konu hakkında farklı kararlar verince (yani biri ‘tazminat alabilir’ diğeri ‘tazminat alamaz’ deyince) konu Büyük Genel Kurul’a gitti. Genel Kurul da bu konudaki nihai kararı verdi. Karara göre aldatılan bir eş; eşinin sevgilisine dava açarak tazminat isteyemeyecek. Kamuoyundaki birçok ünlü ismin aldatma nedeniyle ortaya çıkan davalarında bu tür tazminat davaları açılıyordu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ee evli oldugunu bildigi halde biriyle beraber olma piskinligini yapanlara insanlar ne yapmali peki yuze tukurme isine mi baslasinlar
hadi aldatmaya başlayın :) ya hukuk felan kalmamış iptal e ö...ü , g..tü ile fazla oynamıyacan derler.sık sık yasa değişirse çorap söküğü gibi sökülür.düzeltmeye de düzeltemezsin bir daha ...durmak yok yola devammı....!
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