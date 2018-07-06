Aldatılan eşler bundan böyle öteki kadına dava açamayacak

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu; Yargıtay Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili’nden oluşuyor. Büyük Genel Kurul; Yargıtay Genel Kurulu ile cez dairelerinin benzer davalarda birbirinden farklı biçimde verdiği kararlar arasındaki çelişkileri gidermek için toplanıyor.

'TAZMİNAT ALAMAZ'

Aldatılan eşin sevgiliden tazminat alması konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile davanın temyiz edildiği daire konu hakkında farklı kararlar verince (yani biri ‘tazminat alabilir’ diğeri ‘tazminat alamaz’ deyince) konu Büyük Genel Kurul’a gitti. Genel Kurul da bu konudaki nihai kararı verdi. Karara göre aldatılan bir eş; eşinin sevgilisine dava açarak tazminat isteyemeyecek. Kamuoyundaki birçok ünlü ismin aldatma nedeniyle ortaya çıkan davalarında bu tür tazminat davaları açılıyordu.

