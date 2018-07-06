Aldatılan kişi, eşinin sevgilisinden tazminat alamayacak

FERDİ TÜRKTEN - Yargıtay, evlilik birliği devam ederken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden tazminat isteyemeyeceğine hükmetti.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyize gelen bir dosyada, aldatan eşin sevgilisinin evlilik birliğinin tarafı olmadığından fiilinin haksız fiil olarak değerlendirilemeyeceğine ve tazminat ödemesini gerektirir bir durum olmadığına karar verdi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise dairenin kararını bozarak, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunması nedeniyle aldatılan eşin kişilik haklarını zedelediğine ve bu zarardan sorumlu olduğuna hükmetti.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden tazminat isteyip isteyemeyeceği konusunda Yargıtayda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesi için konunun İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunda görüşülmesini kararlaştırdı.
Yargıtaydaki söz konusu farklı uygulamalar nedeniyle aldatılan eşin öteki kadın veya erkekten tazminat isteyip isteyemeyeceğini tartışan Kurul, bu konuda son sözü söyledi ve evlilik birliği sürerken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi.
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