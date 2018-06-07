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Aldıkları bursu, teröristlere kullandırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme suç halinde terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu üniversite öğrencisinin itiraflarına yer verildi - Öğrenci M.Ş.Ş'nin ifadesinden: - "Terör örgütü PKK'ya katılım yapan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi kartları onları kırsala gönderen şahsa kart şifresiyle teslim edilir ya da kırsala katılım yapacağı ilde 'kadro' veya 'milis' tarafından alınır. Bu kadrolar örgütsel ihtiyaçlar için karttaki parayı kullanırlar"

SATUK BUĞRAHAN TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 44 kişi hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu üniversite öğrencisi M.Ş.Ş, örgütün öğrencilere verilen bursları nasıl kullandığına yönelik itiraflarda bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme suç halinde terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 16'sı tutuklu 44 zanlı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencisi M.Ş.Ş'nin itiraflarına yer verildi.

PKK'ya katılan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisinin terör örgütüne aktarıldığını belirten M.Ş.Ş, bu paraların örgütsel ihtiyaçlar için kullanıldığını anlattı.

Öğrencilere ait kartların terör örgütünün belirlediği kişilerce kullanıldığını ve kartlardan para çekme işlemini örgütün yaptığına dikkati çeken M.Ş.Ş, "Terör örgütü PKK'ya katılım yapan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi kartları onları kırsala gönderen şahsa kart şifresiyle teslim edilir ya da kırsala katılım yapacağı ilde 'kadro' veya 'milis' tarafından alınır. Bu kadrolar örgütsel ihtiyaçlar için karttaki parayı kullanırlar." ifadelerini kullandı.

- 15 Şubat için eylem planı hazırlamışlar

M.Ş.Ş, örgütsel faaliyetler için konserler ve futbol turnuvaları düzenlendiğini, öğrencilerden aidat toplandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Adana örgüt üst yönetimi tarafından 15 Şubat 2017 öncesi yeni bir kadro görevlendirildi. Örgütsel faaliyetler başlatarak adının Faruk olduğunu bildiren bu şahıs devrimci gençlik hareketi (DGH) için geldiğini belirtti. Faruk, yapmış olduğu örgütsel toplantılarda 'Bir yerden yüklü miktarda para bekliyoruz, para henüz gelmedi bu yüzden şu an silah alamadık gelseydi silah alacaktık. Her mahallede birimlerimiz var güçlüyüz, çekinmeyin korunuruz.' diyerek ikna çalışmaları yapıyordu.

Daha sonra Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde olunması talimatı verdi. Burada 'Agit' kod adlı şahıs arabanın arkasından büyük bir poşet indirdi. Poşet içerisinde DGH tişörtleri, maskeler, çoraplar ve kırmızı renkli kurdele vardı. Faruk, bahçe evine girerek DGH tişörtleri ve maskelerin 10'lu gruplar haline getirilmesini istedi. Faruk, timlerin birbirlerini görmesini istemiyor, gizliliğe dikkat ediyordu. Timler farklı bölgelerde üstünü değiştirerek bahçede buluştular. Adana'da birbirinden bağımsız 10 kişiden oluşan 5 farklı gizli tim oluşturuldu. Örgütsel yemin kamerayla kayıt altına alındı. Faruk orada DGH ilanını okudu ve orada bulunanlara yönelik '15 Şubat'ta (PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı gün) Adana'yı yakacağız, arabalar yakılacak, eylem olacak, kepenkler kapatılacak, kepenkleri açık dükkanlar kimin olursa olsun molotofla yakılacak, mahalleye giren dolmuşları o gün mahalleye sokmayın, kimse işine gücüne gitmesin' şeklinde konuşma yaptı."

Örgütle ilgili faaliyet raporlarının not halinde hafıza kartı içerisinde bir merkezde toplandığı bilgisini veren itirafçı M.Ş.Ş, "Eylem veya faaliyetler aynı gün örgütle bağlantılı sitede yayınlanır ama örgüt veya gençlik yapılanması DGH yaklaşık bir hafta sonra üstlenir. Yani merkezde incelendikten sonra üstlenme olur." ifadesini kullandı.

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