Alerjik çocuklara özel kreş

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de alerjik çocuklar için tasarlanan ve ilk olduğu belirtilen kreş, Kartal'da "Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi" adıyla hizmete açıldı.
Kartal Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kreş sadece alerjik çocuklara eğitim verecek.
Havalandırmanın filtrelerinden sınıfların iç döşemesine, mutfakta pişirilecek özel diyet yemeklerden bahçeye ekilen en az polene sahip bitkilere kadar her şeyin alerjik çocukların sağlığına uygun şekilde seçildiği Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, eğitim kurumlarında alerjik çocukların sağlıklarının güvence altına alınabilmesi için çok büyük bütçelere gerek olmadığını kanıtlamasıyla da örnek teşkil edecek.
Kreşte, ölümcül olabilecek ani ve şiddetli anafilaktik şok için acil eylem planı, adrenalin oto enjektör dolabı ve eğitimli sağlık personeli hazır bulundurulacak.
- "Alerjik hassasiyeti olan çocuklara sevgiyle yaklaşılmalı"
Açıklamada görüşüne yer verilen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kreşe alerjen maddenin girmeyeceğini belirtti. Öz, ilçedeki kreş sayısının 14'e yükseldiğini, bu kreşlerde 91 öğretmen ile 710 öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti.
Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan da okul çağındaki çocuklar arasında alerjik hastalıkların görülme oranının yüzde 40'lara ulaştığını, özellikle son 20 yılda besin alerjisinde ciddi artış yaşandığını, bu konuda tedbirlerin arttırılması gerektiğini vurguladı.
Mevhibe İnönü’nün kızı Özden Toker ise alerjik hassasiyeti olan çocuklara sevgiyle yaklaşılması ve sahip çıkılması gerektiğini anlattı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilirken, Özden Toker'e Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı tablo hediye edildi.
Etkinliğe, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas da katıldı.
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