Alerjik çocuklara özel kreş

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de alerjik çocuklar için tasarlanan ve ilk olduğu belirtilen kreş, Kartal'da "Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi" adıyla hizmete açıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kreş sadece alerjik çocuklara eğitim verecek.

Havalandırmanın filtrelerinden sınıfların iç döşemesine, mutfakta pişirilecek özel diyet yemeklerden bahçeye ekilen en az polene sahip bitkilere kadar her şeyin alerjik çocukların sağlığına uygun şekilde seçildiği Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, eğitim kurumlarında alerjik çocukların sağlıklarının güvence altına alınabilmesi için çok büyük bütçelere gerek olmadığını kanıtlamasıyla da örnek teşkil edecek.

Kreşte, ölümcül olabilecek ani ve şiddetli anafilaktik şok için acil eylem planı, adrenalin oto enjektör dolabı ve eğitimli sağlık personeli hazır bulundurulacak.

- "Alerjik hassasiyeti olan çocuklara sevgiyle yaklaşılmalı"

Açıklamada görüşüne yer verilen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kreşe alerjen maddenin girmeyeceğini belirtti. Öz, ilçedeki kreş sayısının 14'e yükseldiğini, bu kreşlerde 91 öğretmen ile 710 öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti.