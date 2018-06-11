"ALES bu yıl üç kez yapılacak"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu yıl üç kez yapılması kararını aldıklarını bildirdi.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ALES'in ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden gelen talep üzerine bu sayının artırılması için bir süre önce bir çalışma başlatmıştık. YÖK Yürütme Kurulunun son yapmış olduğu toplantı sonrasında yılda iki kez yapılan ALES'in bu yıl üç kez yapılması kararını aldık. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi."

ALES için taleplerine olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine teşekkür eden Saraç, ALES-1'in 6 Mayıs 2018 tarihinde sınavı yapıldığını hatırlattı. Saraç, şunları kaydetti:

"Geriye kalan iki sınavdan, takvime yeni eklenen ALES-2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES-3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES'i beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi." dedi.

ALES'e ilişkin kararın öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Saraç, "Öğrenci ve akademisyen dostu YÖK" olarak çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

