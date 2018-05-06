Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapıldı.
ALES'e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısı binin altında olması durumunda, binin üzerinde adayın sınava gireceği komşu illerde sınava alınıyordu. ÖSYM Başkanlığının, ALES için bu uygulamayı kaldırmasıyla bu yıl sınav ilk kez tüm illerde yapıldı.
Sınavda, adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, sözel testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Adaylara, soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.
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