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ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı! İşte 2018 ALES başvuru kılavuzu (ÖSYM AİS)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

ALES başvuruları başladı. 2018 ALES İlkbahar dönemi için başvuruların alınmaya başlandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Her sene iki defa yapılan ALES için başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. 2018 ALES başvuruları ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden bugünden itibaren alınmaya başlandı. Peki adayların ALES başvuruları nasıl yapılacak? Nelere dikkat etmek gerekiyor? ALES ödeme işlemi nasıl yapılacak? İşte 2018 ALES başvuru kılavuzu...

ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı! İşte 2018 ALES başvuru kılavuzu (ÖSYM AİS)

2018 yılı ALES ilkbahar dönemi başvuruları bugün başladı. ÖSYM tarafından resmi siteden yapılan duyuruda ALES başvurusu hakkında bilgilendirme yapıldı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapılacak ALES başvuruları 7-15 Mart tarihlerinde yapılabilecek. ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 ALES BAŞVURU KILAVUZU

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 2018 ALES başvurusu yapmak için aşağıdaki linke tıklamanız ve açılan sayfada TC kimli numaranız ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

2018 ALES BAŞVURU SAYFASI

2018 ALES TAKVİMİ

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 06 Mayıs 2018
İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 07 – 15 Mart 2018
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 18 Kasım 2018
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 19 – 27 Eylül 2018
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

ALES NEDİR, NİÇİN YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı
kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması
gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ÖSYM YILDA İKİ KEZ E-ALES YAPMA KARARI ALDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. MahmutÖzer, ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren elektronik sınav kapasitesini ve sınav çeşitliliğini artırmayı hedefledikleri belirtti. Şu ana kadar e-Sınav merkezlerinde sadece yabancı dil sınavlarını yapabildiklerine işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda yapılan 2 sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav yapma kararı almıştık. YÖK’ün yeni kararı ile e-Sınav merkezlerimizde 2018 yılında e-ALES sınavları da yapabileceğiz. Böylece yılda iki defa yaptığımız ALES sınavına ilaveten iki defa da e-ALES sınavı yapacağız. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum."

ALES 81 İLDE YAPILACAK

Prof. Dr. Özer, ÖSYM olarak daha önce de 2018 yılında yapılacak ALES sınavlarında "1000 altı kota" uygulamasının kaldırıldığını ve ALES sınavlarını 81 ilde yapma kararı aldığını açıkladıklarını dile getirdi. Yeni uygulama ile bu imkana ilave olarak adaylara yılda iki defa da e-ALES sınav hizmeti sunulmuş olacağının altını çizen Özer, "ALES, üniversite mezunları için oldukça önemli bir sınav. ALES'in temelde üç kullanım amacı var. Birincisi, Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. İkincisi, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmaktadır. Üçüncüsü, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

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