Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanması beklenirken lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken duyuruldu.
ALES'e 304 bin 821 aday başvurdu. Sınav ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapıldı. 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 sorunun adaylara yönetildiği sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
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