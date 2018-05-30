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ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

6 Mayıs'ta yapılan 2018 ALES ilkbahar dönemi sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş ile öğrenilebiliyor. İşte ALES sonuç sorgulama sayfası doğrudan bağlantısı...

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

2018 yılı ilkbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavı yani ALES için adayların beklediği duyuru ÖSYM'den geldi. ALES sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edildi ve ALES sonuç sorgulama sayfası erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıdan ALES sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.

ALES sonuçları için tıklayınız

ALES SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Adaylar sınav sonucu yukarıdaki bağlantı ile direkt olarak erişebilecekleri ALES sonuç sorgulama sayfasına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerini girerek öğreniyorlar.

ales-sonuclari-2018-ilkbahar

ALES SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik

ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

ADAY ŞİFRENİZİ UNUTTYSANIZ...

kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

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ALES ales 2018 ales sonuçları

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