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Alev alan tüpü söndürdü, olası faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir lokantada alev alan tüp korkulu anlar yaşattı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir lokantada alev alan tüp korkulu anlar yaşattı. Yoldan geçen bir vatandaş tüpün üzerine su dökerek olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, mutfak tüpü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dükkandakilerin paniklemesiyle birlikte alev alan tüp, sokağa fırlatıldı. Bu sırada, yoldan geçen bir vatandaş da, soğukkanlılıkla yanan tüpün yanına gelerek su döktü ve alevleri söndürdü. Paniğe neden olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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