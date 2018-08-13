"Alev savaşçıları"nın zorlu mesaisi

ALİ BALLI - Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, fedakarca ve özverili çalışmalarıyla göz dolduruyor.
Hava sıcaklarının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale edildi.
"Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri, zorlu arazi koşullarına rağmen riskli yangınların yayılmaması için var güçleriyle çalışıyor. Fedakarlıklarıyla dikkati çeken işçiler, yemek ihtiyaçlarını dahi yangın bölgesinde gideriyor.
- Şu ana kadar 120 hektarlık alan zarar gördü
Yangın söndürme çalışmalarını genellikle havadan denetleyen ve yer ekiplerini riskli bölgelere yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın bölgelerinde sezon boyu 200 civarında yangın çıktığını, bu yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Son günlerde yıldırım yangınlarında artış yaşandığına işaret eden Çelik, bölgede yüzde 30'dan fazla yıldırım yangını yaşandığını ifade etti.
Muğla Bölgesi'nde hazırda 4 helikopter ve 2 uçak olduğunu belirten Çelik, "Uçaklar altı ton, helikopterlerimiz ise iki buçuk ton su atıyor. Yangınlara müdahale eden 94 adet arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı ile bin 440 civarında personel var. Her an yangının başındayız." dedi.
- "İnsanlar her yerde piknik ateşi yakmasın"
Bölgenin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:
"Bu dönem oldukça riskli. Sıcakların 42 dereceyi bulacağı bilgisini aldık. Rüzgar olmazsa herhangi bir korkumuz yok. İnşallah rüzgarsız günlerimiz olur. Nemin düşmesi bizim için ciddi bir risk teşkil ediyor. İnsanların daha çok dikkat etmelerini istiyorum. Her yerde ateş, piknik ateşi yakmasınlar. Hem bizi hem de kendilerini zor durumda bırakmasınlar. Ülkemizin kaynaklarının heba olmasını istemiyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz."
- "Zor şartlarda çalışmaya alışkınız"
Orman teşkilatının her zaman göreve hazır olduğuna işaret eden Çelik, "Orman teşkilatımız zor şartlarda çalışmaya alışkın. İşçimiz, memurumuz hepimiz bu şekilde çalışmaya alışkınız. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Duş alma fırsatı bile olmadan çalışan arkadaşlarımız var. Bu böyle, başka şansımız yok. Yangını bırakıp gitme şansımız hiç yok. Özel ihtiyaçlarımızı ikinci hatta üçüncü planlara bırakıyoruz." diye konuştu.
Ormanları korumak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Çelik, "Biz bu iş için varız. Ormanlar bizim servetimiz, milletimizin bize emaneti. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. 'Alev savaşçıları' fedakarca çalışıyor." ifadesini kullandı.
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