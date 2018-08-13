"Alev savaşçıları"nın zorlu mesaisi

ALİ BALLI - Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, fedakarca ve özverili çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Hava sıcaklarının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale edildi.

"Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri, zorlu arazi koşullarına rağmen riskli yangınların yayılmaması için var güçleriyle çalışıyor. Fedakarlıklarıyla dikkati çeken işçiler, yemek ihtiyaçlarını dahi yangın bölgesinde gideriyor.

- Şu ana kadar 120 hektarlık alan zarar gördü

Yangın söndürme çalışmalarını genellikle havadan denetleyen ve yer ekiplerini riskli bölgelere yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın bölgelerinde sezon boyu 200 civarında yangın çıktığını, bu yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.