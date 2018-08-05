Alevler arasında kalan yaşlı kadın öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi İncir Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler yaptığı kontrollerde, evde yaşayan Kadriye Dirlik'in (79) cansız bedenine ulaştı.
Ailesiyle yaşayan ve yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen Dirlik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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