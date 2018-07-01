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ALEVLERE MÜDAHALE EDEN İTFAİYENİN HORTUMU YERİNDEN ÇIKARSA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

  *Kağıthane'de alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiye yangını söndürdü *Müdahale sırasında itfaiyenin hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su, araçlar köpük içinde kaldı  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Kağıthane'de 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

*Kağıthane'de alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiye yangını söndürdü

*Müdahale sırasında itfaiyenin hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su, araçlar köpük içinde kaldı

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Kağıthane'de 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiyenin hortumu çıkınca vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
Yangın Talatpaşa Mahallesi, Şahin Sokakta 07.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mutfağın tamamını sardı.

HORTUMDAN ÇIKAN SULAR VATANDAŞLARI ISLATTI
Yangın nedeniyle binada bulunanlar dışarı çıktı. Mahalle sakinleri ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale sırasında itfaiye aracının hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su araçlar köpük içinde kaldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini çevredeki vatandaşlar endişeli gözlerle izledi. Bazıları ise yangını cep telefonuyla kaydetti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairenin yanındaki dairede oturduğunu söyleyen Arslan Şahin, “Yangın biranda daireyi sardı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ben yan dairede oturuyorum. Çocuğumu aldım çıktım dışarı. Binadaki zillere de basıp herkesi uyandırdım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan daireden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-İtfaiyenin müdahale sırasında hortumunun çıkması
-Yangını izleyen vatandaşlar
-Görgü tanıklarıyla röp
-Genel ve detaylar

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