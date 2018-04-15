HABER

Alevlerin sıçradığı itfaiye aracını sulama tankeri söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracına sıçrayan alevler, sulama tankeri yardımıyla söndürüldü - Yangında itfaiye aracı ve lokantada maddi hasar oluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale ederken alevlerin sıçradığı itfaiye aracı, su tankeri yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karacabey-Bandırma Karayolu'ndaki Karacabey Ticaret Borsası altında faaliyet gösteren Osman Asa'ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi bir süre yangına müdahale etti. Bu sırada rüzgarın tersten esmesi nedeniyle alevler itfaiye aracına da sıçradı.

Bunun üzerine Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) ait bir sulama tankeriyle müdahale edilerek, lokanta ve itfaiye aracındaki yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye aracı ve lokantada maddi hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa yangın

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.