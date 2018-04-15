Alevlerin sıçradığı itfaiye aracını sulama tankeri söndürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale ederken alevlerin sıçradığı itfaiye aracı, su tankeri yardımıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karacabey-Bandırma Karayolu'ndaki Karacabey Ticaret Borsası altında faaliyet gösteren Osman Asa'ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi bir süre yangına müdahale etti. Bu sırada rüzgarın tersten esmesi nedeniyle alevler itfaiye aracına da sıçradı.
Bunun üzerine Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) ait bir sulama tankeriyle müdahale edilerek, lokanta ve itfaiye aracındaki yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye aracı ve lokantada maddi hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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