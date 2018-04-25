 (alevli görüntü) 5 KATLI PLAZADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
İkitelli'de 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.
Görüntü Dökümü:
-----------
-CEP TELEFONU
-Alevlerden görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum