HABER

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 07:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da mimarlık öğrencisi 21 yaşındaki Alexandra Sabuncu, misafirliğe gittiği arkadaşının Etiler’deki evinin 5. katından düştü. Arkadaşları uyuşturucu kullanıp intihara kalktığını iddia etti. Ancak ailesi inanmadı. Tesadüfen orada olan tanık, olay yerinden 3 erkeğin koşarak kaçtığını söyledi.

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçtiğimiz cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından da saat 18:30 civarı Etiler’deki arkadaşları Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Saat 20:45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatlar ile hayata tutundu. Bu sırada aynı evde bulundukları söylenen arkadaşları ise karakolda ifade verdi. İfadelerinde ise Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dubleks dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

OLAYDAKİ 6 ŞÜPHE

Vatan Gazetesi'nden Öge Demirkan'ın haberine göre; Kızlarının intihar haberiyle sarsılan Sabuncu ailesi, Alexandra’nın hayat dolu bir genç olduğunu ve intihar edemeyeceğini iddia ederek konunun hukuki boyutunun araştırılması için Avukat Ece Dayıoğlu’na yetki verdiler. Avukat Dayıoğlu’nun konuyu araştırmaya başlamasıyla birlikte de ortaya ailenin şüphesini artıran ayrıntılar çıktı. Yapılan araştırmada şüpheleri kuvvetlendiren ayrıntılar bulundu. Avukat Dayıoğlu tespit ettikleri karanlık noktaları şöyle açıkladı:

1) Sabuncu’nun olay yerinde yani kaldırımda çantasının bulunmasıydı. İçinde ise kişisel eşyaları bulunuyordu. Bu durum ‘Kim çantasıyla intihar eder?’ sorusunu ortaya çıkardı.

2) Genç kız, Adnan Saygun Caddesi’nde paralel yatarken bulundu. Oysa apartmandan atlayan bir kişinin caddeye dik düşmesi gerekirdi.

3) Olayın tanıkları Penson ve Levi’nin ifadelerinde de çelişki var. Perso, ‘Olay sırasında Levi’nin arkası dönük bilgisayar ile uğraşıyordu’ derken Levi ise ‘Müzik dinliyordum olayı görmedim’ dişe ifade verdi.

4) Penso, olaydan sonra hemen ifade vermedi. İfadelere göre Levi, Penso’nun olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Polis Penso’nun adına ulaştı ve olaydan tam 6 saat sonra avukat eşliğinde ifade verdi.

5) Olay cumartesi günü gerçekleşti ve Penso pazar günü yurt dışına çıktı

6) Penso ifadesinde havuza gitmeden önce LCD adlı uyuşturucuyu kendisine Alexandra’nın verdiğini söyledi. Polis evde uyuşturucu kalıntıları buldu. Ancak ne Levi ne de Penso uyuşturucu tahlili için kan vermedi.

3579829-728xauto

"ÜÇ ERKEK KAÇTI"

Geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan olayın medyada yer almasından sonra, bir görgü tanığı avukatlara ulaşarak olay yerinden üç erkeğin koşarak kaçtığını ifade etti. Avukat Ece Dayıoğlu, K.K. adlı görgü tanığının ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduklarını söyledi. K.K.’nın ifadesini ise şöyle anlattı: “Olay günü Alexandra terastan düştükten sonra Jason hemen yanına koştuğunu ifade etmişti. Kate ise Alexandra’nın yanına hiç inmemişti. Ancak olaya tanık olan K. K., bize ‘Olay meydana geldikten yaklaşık bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada 3 erkek şahıs binadan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştılar’ dedi. Eğer bu doğru ise intiharı bırakın düşme olayı bile olmayabilir.”

YURT DIŞI YASAĞI

Avukat Dayıoğlu, bu ifadelerden sonra evde 3 kişi olduklarına inanmadıklarını söyledi: “Olayın tanıkları Jason Levi ve Kate Rose Penso evde 3 kişi olduklarını söylediler. Ancak bu beyana artık inanmıyoruz. Evde en az 6 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Savcılığa başvurarak bu konuların araştırılmasını talep ettik. Ayrıca Jason Levi’nin de yurtdışına kaçmasını engellemek için yurtdışına çıkış yasağı konmasını istedik. Olayın ertesi günü yurtdışına giden Kate Rose Penso’nun ise daha önceden planlı bir seyahat ile yurt dışına mı gittiği yoksa olay üzerine mi gittiğinin araştırılmasını yazılı olarak talep ettik.”

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktıYeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı
Kediciklere AIDS testi!Kediciklere AIDS testi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexandra Sabuncu Etiler

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Çocuklar Duymasın'da yeni sezon sürprizi şaşırttı

Çocuklar Duymasın'da yeni sezon sürprizi şaşırttı

Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakan harekete geçti

Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakan harekete geçti

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Çorlu'da 24 kişinin öldüğü tren kazasında ihmaller zinciri

Çorlu'da 24 kişinin öldüğü tren kazasında ihmaller zinciri

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Kediciklere AIDS testi!

Kediciklere AIDS testi!

Adnan Oktar masonluk için 1 milyon 50 bin euro verdi

Adnan Oktar masonluk için 1 milyon 50 bin euro verdi

Son dakika! 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika! 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.