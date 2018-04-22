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Aleyna Tilki ve Fettah Can Kemalpaşa’da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2.

Aleyna Tilki ve Fettah Can Kemalpaşa’da konser verecek

Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Yemek Festivali kapsamında Aleyna Tilki ve Fattah Can Kemalpaşalarla buluşacak.
Kemalpaşa Belediyesi tarafından 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yemek festivali etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin proje ortağı ülke Ukrayna, onur konuğu ülke Bosna Herkes ve onur konuğu şehir ise lezzetleri ile meşhur Gaziantep şehri oldu. 4 gün boyunca devam edecek olan festivalde usta aşçılar hünerlerini sergilerken, ünlü sanatçılar da Kemalpaşalılar ile buluşuyor.
Kemalpaşa’da uluslararası festivale daha ev sahipliği yaptıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Dünyanın birçok ülkesinden Ukrayna’dan, Filistin’den, Katar’dan, Çin’den yaklaşık 40 ülkeden 500’e yakın yarışmacı buraya geldi. Misafirlerimizin birçoğu farklı dilin, farklı dinin, farklı kültürün temsilcileri. Böylelikle cennet vatanımızı Kemalpaşa üzerinden de tanıtmış oluyoruz” dedi.
Uğurlu, hem katılımcıların hem de tüm İzmir ve Kemalpaşalıların eğlenmesi için konser etkinlikleri de gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Dün sanatçı Ülkü Eyüpoğulları, bugün Bahar gelir ve Fattah Can yarın ise Aleyna Tilki’yi hemşerilerimiz ile bir araya getiriyoruz. Böylelikle hem festival hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramını bir arada kutlamış olacağız. Ayrıca yine 23 Nisan dolayısıyla bugün Binali Yıldırım Kent Park’ta uçurtma şenliği düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Aleyna Tilki ve Fettah Can Kemalpaşa’da konser verecek

Aleyna Tilki ve Fettah Can Kemalpaşa’da konser verecek

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