Ali Ağaoğlu'nun oğlu 4'üncü kez umreye gitti

Fuat KARS/BURSA (DHA)- ALİ Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, dayısı Murat Türker ve arkadaşları ile umreye gitti. Alican Ağaoğlu'nun daha önce de 3 kez umreye gittiği öğrenildi.
İş adamı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, Ağaoğlu Turizm Grubu Genel Müdürü olan dayısı Murat Türker ve bir grup arkadaşı ile ramazanın ilk günü umre ziyaretinde bulundu. İhrama girip, Kabe’yi tavaf eden ve Medine ziyaretinde bulunan Alican Ağaoğlu'nun, daha önce de 3 kez umre yaptığı öğrenildi. Alican Ağaoğlu'nun yanında olan dayısı Murat Türker, "Burada, ülkemiz için de bol bol dua ettik" diyerek, pazartesi günü İstanbul'a döneceklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor