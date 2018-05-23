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Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Piyasalar alev alev! Bugünün ilk saatlerinde dolar 4,82'i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmek istediği iddia edildi.

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken ekonomi alarm veriyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken 23 Mayıs Çarşamba bugünün ilk saatlerinde dolar 4,82'i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolardaki yükseliş devam ederken euro da rekorunu tazeledi.

Ekonomideki alarm durumu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yeni önlemler almak için harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin AK Parti milletvekili aday listelerinde yer almazken, bu iki ismin yeniden bakan olacağı iddia ediliyordu.

Gazeteci Can Ataklı, Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde konuşulanlardan farklı olarak çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. "Dolardaki yükseliş devam ederken euro da rekorunu tazeledi." ifadelerini kullanan Ataklı, iş dünyasında konuşulanları yazdı.

Hafta başında İstanbul'un önemli işadamlarından biriyle iftarda buluştuğunu belirten Ataklı, önemli bir işadamının kendisine "İyi haberler aldık, Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan'ı düşünüyormuş, ekonomiyi ona teslim edecekmiş" dediğini yazdı.

Ataklı yazısına şöyle devam etti;

Anladığım kadarıyla iş dünyası Erdoğan'ın ekonomiye müdahalesinden çok rahatsız. Çünkü ekonomiyi bilmediğine ve güç kullanarak bazı sorunların üstesinden gelebileceğini inandığını düşünüyorlar.

Babacan'ın farkı ise hem ekonomiden anlaması hem de kurallara sadık kalarak zorlayıcı tavırlara prim vermemesi.

İş dünyası Erdoğan'ın ekonomiyle baş edemeyeceğine inandığı gibi muhalefetin de henüz ortaya ciddi bir ekonomik plan ve bunu yönetecek bir ekibi sunmadığını düşünerek “Ali Babacan formülü yine de en iyisi” fikrinde.

Erdoğan'ın, Ali Babacan müjdesi iş dünyasında yeniden AKP umudu yaratır mı?

Erdoğan'ın saldığı korkunun altında ezilen iş dünyasının eli mahkum. Babacan adı hiç olmazsa “kendilerini rahatlatmaları” açısından önemli bir havuç olarak nitelenebilir.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Ataklı ekonomi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
banbacan alican mehmetcan kim gelirse gelsin gemi battı son nefesimiz bitene kadar ayaktayız bu saatten sonra en babası gelse toparlanmaz bu ülke üretim yapmadıktan sonra istiyorsan dünyanın en iyisini getir ne fayda reis
İnşallah geri döner geçen genel seçimlerde Ali Babacan’ın aday gösterilmesi bile doların gevşemesine sebep olmuştu o Türkiye için büyük bir cevher
kralı da gelse bu saatten sonra yanan ateşi söndürmek çok zor. Üretim şart üretmezsen dışa bağımlı olursun
Babacan'ı çok severim. Bu saatten sonra değil Babacan dünyanın en iyisini getirse bu zihniyet olduğu sürece Ekonomi düzelmez.
Atı alan Üsküdar ışık geçti. Şimdiye neredeydiniz.
BU SAATTEN SONRA KİMİ GETİRİSEN GETİR,KAYIŞ KOPTU KASNAK BOŞTA DÖNÜYOR.SEN İYİSİMİ VAKİT KAYBETMEDEN İMF DEN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ AL.BU İŞİN FATURASI KABARACK.HÜLOĞLARI ÖYLE BÖYLE KANDIRIRSIN BİRŞEY OLMAZ.ONLAR ALIŞMIŞ ZATEN.
bizim buralarda bir söz vardır: “ ölmüş eşek nallı olur, ölü kınası ballı olur” derler.
UMARIM BU HABER DOĞRUDUR..! EKONIMİ NE DAMAT ALBAYRAĞA NEDE YİĞİT BULUT GİBİ BİLGİSİZ İNSANLARA TESLİM EDİLEMEZ..
şapkadan tavşan çıkar bu saatten sonra
ARTIK PİYASALAR KİŞİLER YADA BOŞ BOŞ AÇIKLAMAYA KARNI TOK.ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKTINIZ.BİR DANDİK ESNAF ECEVİTE YAZARKASA FIRLATMIŞTI.ANCAK ŞUAN DAHA BETER BİR HAVA VAR.EVLER ARABALAR HAVALARDA UÇUŞACAK.
bu adamı da kovan erdoğan. her şeyi biliyorum diyerek ülkeye maffetti.
keşke sen olsaydın cumurbaşkanı
Ülkede tarım hayvancılık bitmişse hiç bir çöp üretimin yoksa Babacan değil aksakallı dede gelse düzelmez ekonomi çökmüştür.Geçmiş olsun.
sen gitmeden hiçbirşey düzelmez
bak bişey diyeyim feriştah onu biliyonuzmu ha o gelsede bu ekonomi nanay başka söze gerek yok
4.82 T0m zamanların en yüksek değeriymiş. dün 4.80 tüm zamanların en yüksek değeriydi yarın 4.85 tüm zamanların en yüksek değeri olacak. ve bu haberi yapanlar gaxeteci, ekonomist ve edebiyatcı.
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