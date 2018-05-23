Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hafta başında İstanbul'un önemli işadamlarından biriyle iftarda buluştuğunu belirten Ataklı, önemli bir işadamının kendisine "İyi haberler aldık, Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan'ı düşünüyormuş, ekonomiyi ona teslim edecekmiş" dediğini yazdı.

Gazeteci Can Ataklı, Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde konuşulanlardan farklı olarak çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. "Dolardaki yükseliş devam ederken euro da rekorunu tazeledi." ifadelerini kullanan Ataklı, iş dünyasında konuşulanları yazdı.

Ekonomideki alarm durumu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yeni önlemler almak için harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin AK Parti milletvekili aday listelerinde yer almazken, bu iki ismin yeniden bakan olacağı iddia ediliyordu.

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken ekonomi alarm veriyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken 23 Mayıs Çarşamba bugünün ilk saatlerinde dolar 4,82'i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolardaki yükseliş devam ederken euro da rekorunu tazeledi.

Ataklı yazısına şöyle devam etti;



Anladığım kadarıyla iş dünyası Erdoğan'ın ekonomiye müdahalesinden çok rahatsız. Çünkü ekonomiyi bilmediğine ve güç kullanarak bazı sorunların üstesinden gelebileceğini inandığını düşünüyorlar.

Babacan'ın farkı ise hem ekonomiden anlaması hem de kurallara sadık kalarak zorlayıcı tavırlara prim vermemesi.

İş dünyası Erdoğan'ın ekonomiyle baş edemeyeceğine inandığı gibi muhalefetin de henüz ortaya ciddi bir ekonomik plan ve bunu yönetecek bir ekibi sunmadığını düşünerek “Ali Babacan formülü yine de en iyisi” fikrinde.

Erdoğan'ın, Ali Babacan müjdesi iş dünyasında yeniden AKP umudu yaratır mı?

Erdoğan'ın saldığı korkunun altında ezilen iş dünyasının eli mahkum. Babacan adı hiç olmazsa “kendilerini rahatlatmaları” açısından önemli bir havuç olarak nitelenebilir.



