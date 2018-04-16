Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 23 Nisan kutlamaları kapsamında “Ali Baba’nın Masal Çiftliği” etkinliği düzenleyecek.
Samsun Piazza’nın 1. katındaki çocuk oyun alanında, saat 12.00-20.30 arası ücretsiz olarak 6 seans olarak hazırlanan Ali Baba’nın Masal Çiftliği etkinliği 20 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’a kadar devam edecek. 4 -12 yaş arası çocuklar için düzenlenen bu organizasyonda, büyük şehirlerde yaşayan ve doğal ortamı tanımayan miniklere çiftçilik mesleği tanıtılırken, birçoğunun uzak kaldığı hatta hiç tanımadıkları köy yaşantısı da en keyifli haliyle sergilenecek.
Çocuklar ineklerden süt sağmayı öğrenirken, kuyudan su çekecek, tarlaya tohum ekecek, folluktan yumurta toplayacak, atlara binerek uzak kaldıkları doğa hayatını Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde keşfedecek. Her birinin etkinlik sonunda Çiftçilik Sertifikası da alacağı Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde çocuklar masalsı bir atmosferde, benzersiz ve gerçek deneyimler keşfedecek.
Boyama Atölyesi
Samsun Piazza’nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bununla bitmeyecek. 21-23 Nisan tarihleri boyunca, saat 13.00-18.00 arası zemin katında Boyama Atölyesi düzenlenecek. 23 Nisan Pazartesi günü de yine aynı katta 14.00-18.00 arası palyaçolar ile yüz boyama ve sosis balon katlama yaparak çocuklar eğlenceye doyacak.
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