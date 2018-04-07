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Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Antalya Expo Center’da kapılarını açan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) sağlık turizmi STK’ları bir araya geldi.

Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

Antalya Expo Center’da kapılarını açan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) sağlık turizmi STK’ları bir araya geldi. Panelde STK’lara seslenen ANFAŞ Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, “Sağlık turizmi için öncelikle sağlıklı bir Türkiye’yi oluşturmamız lazım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Antalya Expo Center’da organize edilen HESTOUREX, yarın sona eriyor. HESTORUEX ile eş zamanlı Antalya Expo Center’ın toplantı salonlarında organize edilen konferans ve panellerle, Antalya ve Türkiye’nin sağlık turizmi de masaya yatırıldı.

Sağlık ve turizm sektörü bir arada
Organizasyonun ikinci günü kapsamında ’Sivil Toplum Kuruluşlarının Destinasyon Gelişimindeki Rolleri’ adıyla panel gerçekleştirildi. HESTOUREX Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Fatih Somuncu, İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Çinel, Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Fatih Somuncu ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. STK başkanlarının Türkiye’de turizm gelirlerini arttırmak, sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini aktardıkları toplantıda, sağlık turizminin rotası çizildi.

Sağlıklı yaşam ve spora dair tecrübelerini aktardı
Türkiye’nin ’Demir Adam’ı olarak bilinen ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, sağlıklı yaşam ve spora dair tecrübelerini aktardı. Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin sağlık turizminde lider destinasyon olabileceğini ifade eden Bıdı, ülke olarak sağlıklı yaşam trendinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’yi bir sağlık merkezi yapmak için öncelikle kendilerinin sağlıklı yaşamı benimsemesi gerektiğine vurgu yapan Ali Bıdı, "Halkımız maalesef sağlıksız besleniyor. Genç yaşta ilaçlara bağımlı hale geliyoruz. Oysa ki en iyi ilaç biziz. Doğru bir beslenme yöntemi ve sporla tüm sağlıklı bir yaşama kavuşmak mümkün. Sağlık turizmi için öncelikle sağlıklı bir Türkiye’yi oluşturmamız lazım. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamı benimsemesi lazım" dedi.

“İlaçlara veda”
69 yaşında olduğunu ve hiç ilaç kullanmadan yaşamına devam ettiğini anlatan Bıdı, Uzak Doğu beslenme modelini benimsediğini, hayvansal gıdaları mümkün olduğunca az aldığını, sebzeleri de çiğ yediğini söyledi. Sağlıklı beslenerek ilaçsız bir hayatın mümkün olduğunu söyleyen Bıdı, "Sağlıklı bir yaşam için bütün vücudumuzun mutlu olması lazım. Mutlu olmak için sağlıklı beslenmek ve spor yapmamız lazım. Vücudun organları mutsuz olursa, beyin de mutsuz olur. Sağlıklı ve uzun yaşamak para kazanmaktan zordur. Mazotlu arabaya benzin koyarsanız çalışmaz. Ne yersek oyuz. O yüzden dinç olmak istiyorsanız doğru beslenmeyi öğrenmeniz gerekir. İnsanlar sağlıklı olduğu sürece korkmasınlar. Siz sağlıklı olduğunuz sürece, az yediğiniz sürece hastalıklar size gelemez" diye konuştu.

Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

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