Ali Bıdı: “Sağlık turizmi için sağlıklı Türkiye”

Antalya Expo Center’da kapılarını açan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) sağlık turizmi STK’ları bir araya geldi. Panelde STK’lara seslenen ANFAŞ Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, “Sağlık turizmi için öncelikle sağlıklı bir Türkiye’yi oluşturmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Antalya Expo Center’da organize edilen HESTOUREX, yarın sona eriyor. HESTORUEX ile eş zamanlı Antalya Expo Center’ın toplantı salonlarında organize edilen konferans ve panellerle, Antalya ve Türkiye’nin sağlık turizmi de masaya yatırıldı.

Sağlık ve turizm sektörü bir arada

Organizasyonun ikinci günü kapsamında ’Sivil Toplum Kuruluşlarının Destinasyon Gelişimindeki Rolleri’ adıyla panel gerçekleştirildi. HESTOUREX Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Fatih Somuncu, İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Çinel, Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Fatih Somuncu ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. STK başkanlarının Türkiye’de turizm gelirlerini arttırmak, sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini aktardıkları toplantıda, sağlık turizminin rotası çizildi.