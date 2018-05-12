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Ali Bulaç cezaevinden çıktı! Ali Bulaç kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 05:05 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı. Peki Ali Bulaç kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Ali Bulaç hakkında tüm detaylar...

Ali Bulaç cezaevinden çıktı! Ali Bulaç kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

FETÖ/PDY yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı. Peki Ali Bulaç kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı. Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" dedi.

Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.

ALİ BULAÇ KİMDİR?

Ali Bulaç, 1951 senesinde Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamlayan Bulaç, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimini sürdürdü. Buradaki eğitiminden sonra da İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladı ve 1980 senesinde İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

ALİ BULAÇ

Bir süre Hareket dergisinde çalıştı. 1976 senesinde ise Düşünce Yayınları'nı kurdu. 1985-1992 yılları arasında Bilgi ve Hikmet dergisini de çıkardı ve yönetti. Zaman Gazetesi’nin kurulma aşamasında İstanbul bürosunu teşkilatlandıran isim olup, gazetenin İstanbul büro şefliğini bir yıl kadar yürüttü. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapan Bulaç, aynı zamanda Fatih Üniversitesi'nde dersler verdi.

ali bulaç

Yazılarıyla Paralel Medya'nın haşin kalemlerinden biri haline gelen Bulaç, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 31 Temmuz 2016 tarihinde ise, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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