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ALİ BULAÇ'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İSTANBUL DHA Kapatılan Zaman Gazetesi Yazarlarından Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyelerine karar verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Kapatılan Zaman Gazetesi Yazarlarından Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyelerine karar verildi. Şahin Alpay'ın da ev hapsi kaldırılarak karakola imza atması şekline çevrildi.

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