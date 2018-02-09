Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Emet AK Parti İlçe Kadın Kolları Baskanlığı’nın 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Bizde kadın, ülkesi tehlike içerisine girdiğinde erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir” dedi. Kongredeki konuşmasında İslam dininde ve Türk toplumunda kadının önemine değinen Başkan Çetinbaş,” Bizim inancımızda kadın anadır. Yöneticileri, doktorları, öğretmenleri, imamları, mayasıyla karakterli bir şekilde yetiştirerek topluma kazandıran insandır. Bizde kadın eştir, dert ortağıdır. Erkeğin gönüldaşı, zor anlarında başını yasladığı omuzdur. Bizde kadın kardeştir, sırdaştır, arkadaştır. Ülkemiz tehlike içerisine girerse erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir. Bizler kadınlarımızı sadece seçimlerde oy için değil, yönetimde yer almaları için önem veren bir partiyiz. Dünya 5’ten büyük diyen, ülkemizin bekası için mücadele veren ve tüm dünya karşı çıksa bile yolundan dönmeyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın daima yanındayız ve asla onu yalnız bırakmamaya kararlıyız” diye konustu.

“Anadolu kadınları AK Parti ile şaha kalkmıştır”

Anadolu kadınlarının artık kendi inançları doğrultusunda yaşamak ve çocuklarını da kendi inançları doğrultusunda yetiştirdiğini belirten Çetinbaş, "CHP’li bir parti meclisi üyesi hanımefendi diyor ki; ’O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık ne olur ya’ Bir başka söyleminde ise ’Hiçbir şeyden tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar’ diyor, İşte bu zihniyetteki insanların göreve gelmemesi için Emet’te, Kütahya’da Türkiye’de kadınlarımız daha çok çalışmalı ve bayrak ve ezan söz konusu olduğu gösterdiği hassasiyet ile inancını yaşayabilmesi için mücadele etmelidir. Bakın bunları doğru anlamak gerekiyor. Daha önce kadınlarımızın moda dergilerinde nasıl teşhir edildiği, fiziki veya kafasının içiyle değil, başörtüsü, örtünmesi ile uğraşıldığını biliyoruz. Hiçbir zaman susmayacağız. El ele gönül gönüle vererek geleceğimizin gönül coğrafyasını hep birlikte inşa edeceğiz“ şeklinde konuştu.(EFE)