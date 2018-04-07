Ordu’nun Fatsa İlçe Ticaret Borsası seçimlerini mevcut başkan Ali Feyzi kazandı.
Ticaret Borsası binasında yapılan seçimlerde mevcut başkan Ali Feyzi ile Bilal Can Yahşi yarıştı. Seçimlerde Ali Feyzi’nin listesi 53 oy alırken, Bilal Can Yahşi’nin listesi 27 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre Ali Feyzi güven tazeledi.
Seçimlerden sonra tüm üyelere bir teşekkür konuşması yapan Başkan Feyzi, "Kaybedeni olmayan bir borsa seçimi geçirdik. Fatsa kazanmıştır. Görevimizi devam ettireceğiz" dedi.
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