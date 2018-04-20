HABER

Ali Koç: "Her şey bizim elimizdeydi çok yazık oldu" 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı.

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı. Söyleşi öncesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki kokteylde Dernek Başkanı Mert Sayın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Koç, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıp 57'nci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi, yazık oldu. Bunu hak etmedik. Bugün buradaki toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız" dedi. "FAZLA BİRŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM" Ali Koç'un derbide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplantıya katılmak istemediği, danışmanlarıyla yaptığı görüşme sonrası Marmaris, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Denizli ve Aydın'dan gelen üyeler olduğu için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Yaklaşık 200 Fenerbahçeli üyenin ellerinde sarı-lacivertli bayraklar ve Fenerbahçe Marşı'yla karşıladığı Koç, herkesin elini sıkıp, hal hatır sordu. Kokteylde sanatçı Selçuk Alagöz'ün yazıp bestelediği söz ve müziğini yaptığı Fenerbahçe 100. yıl Marşının CD'si, Koç'a hediye edildi. Koç'un olaylı derbi nedeniyle çok gergin ve üzüntülü olduğu görüldü. Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan, kendisine derbi gerginliği de sorulan Koç, "Fazla birşey söyleyecek durumda değilim" diye konuştu. "DÜN AKŞAMKİ MAÇIN YANSIMALARI ÇOK FAZLA YERLERE ÇEKİLECEK" Ali Koç, olaylarla ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik. Bugün toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız. Çünkü dün akşamki maçın yansımaları çok fazla yerlere çekilecek. Buna prim vermemek gerekir. En çok soğukkanlı, mantıklı ve sakin olduğumuz bir dönem. Kim acele eder konuşursa, yanlış yapar. Bu nedenle bugünkü toplantıyı da iptal etmek istiyordum. Ama çok değerli üyelerimiz, çok uzun yollardan geldiler. Bu nedenle toplantıya katılıp, kısa bir konuşma yapıp dönmek istiyorum. Mümkünse de üyelerimizden bu konu üzerinde yanlış yorumlar yapılmamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu. Üyelerin yanlarında getirdiği atkı, forma ve bayraklaları imzalayan Koç, dernek üyeleriyle otelden ayrıldı.

Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.