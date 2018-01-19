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Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Koç: "Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz" - "Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapacağıma söz veriyorum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılacak genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, "Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." dedi.

Wyndham Hotel'de, Fenerbahçe Kulübünün bazı kongre üyelerinin düzenlediği organizasyona davetli olarak katılan Ali Koç, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bir yıl öncesinden açıklanan bir adaylık hiç alışık olmadığımız bir şey. Başkan adaylığımı açıkladığım süreci özetleyecek olursam, 2012'de yönetimden ayrılışımdan itibaren birçok ortamda şahsıma büyük bir teveccüh oldu. Gittiğim her yerde bana ulaşan taraftarlarımız beklentilerini dile getirdiler. Bu sevgi ve teveccühe karşılık verememenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. 2015 yılında yapılan seçimler öncesi başkanımızın yönetim kuruluna katılma davetini yerine getirememiştim. Yaptığımız istişareler neticesinde, 2015 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulumuzda hepinizin bildiği konuşmayı yaparak, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı ifade etmiştim.2015'teki genel kurulumuzdan sonra oluşan şartlar ve kulübümüzün bugün içinde bulunduğu bana göre sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden önce adaylık adımımı atmama sebep oldu."

Başkan adaylığıyla ilgili yaptığı çalışmalara değinen Koç, "Adaylığımızı açıkladıktan sonra 'seçilseydik ne yapardık' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı, diye düşünerek kulüp ziyaretleri yaptık. Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda tecrübe ettiklerimden şunu söyleyebilirim: Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." şeklinde konuştu.

Göreve gelmesi durumunda amatör şubelere desteğinin devam edeceğini aktaran Koç, "Mevcut şubelerin sponsorları hazır. Bedensel engelliler ve e-spor olmak üzere iki yeni şube de açacağız. Şubat ayında kendi organizasyonlarımızı yapıyor olacağız. Şubat ayı itibarıyla resmi olarak sahaya inip temaslara başlayacağız. Olabildiğince çok kongre üyesi ve taraftarla bir araya gelmek istiyoruz. Ben sizlere güvenerek bu yola çıktım. Biliyorum ki sizler de bana güvendiniz. Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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