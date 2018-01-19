Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılacak genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, "Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." dedi.

Wyndham Hotel'de, Fenerbahçe Kulübünün bazı kongre üyelerinin düzenlediği organizasyona davetli olarak katılan Ali Koç, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bir yıl öncesinden açıklanan bir adaylık hiç alışık olmadığımız bir şey. Başkan adaylığımı açıkladığım süreci özetleyecek olursam, 2012'de yönetimden ayrılışımdan itibaren birçok ortamda şahsıma büyük bir teveccüh oldu. Gittiğim her yerde bana ulaşan taraftarlarımız beklentilerini dile getirdiler. Bu sevgi ve teveccühe karşılık verememenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. 2015 yılında yapılan seçimler öncesi başkanımızın yönetim kuruluna katılma davetini yerine getirememiştim. Yaptığımız istişareler neticesinde, 2015 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulumuzda hepinizin bildiği konuşmayı yaparak, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı ifade etmiştim.2015'teki genel kurulumuzdan sonra oluşan şartlar ve kulübümüzün bugün içinde bulunduğu bana göre sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden önce adaylık adımımı atmama sebep oldu."