Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir reklam ile ilgili hakkında yapılan sosyal medya tepkileri üzerine bir açıklama yayınladı.

Ali Koç, açıklamasında, “Bu gece televizyon kanallarında yayınlanması sonrasında sosyal medya üzerinden siyasi amaç taşıyormuş gibi yansıtılmasına son derece şaşırdım ve üzüldüm” dedi.

Ali Koç’un açıklamasında, “Nisan ayındaki Genel Kurulumuz kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmimizin farklı bir versiyonunun bu gece televizyon kanallarında yayınlanması” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ali Koç'un kaldırttığı reklam filminin sonunda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması tepki çekmişti. Zeybekci'nin konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının gözükmesi de seçim çalışması olarak değerlendirilmişti.

İşte o açıklama:





