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Ali Koç’tan Başkan Mehmet Kocadon’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.Bodrum’da bulunan Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri ile buluşma gerçekleştirecek olan ünlü iş adamı Ali Koç, program öncesinde Bodrum Belediyesi’ne giderek Başkan Mehmet Kocadon ile görüştü.

Ali Koç’tan Başkan Mehmet Kocadon’a ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Bodrum’da bulunan Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri ile buluşma gerçekleştirecek olan ünlü iş adamı Ali Koç, program öncesinde Bodrum Belediyesi’ne giderek Başkan Mehmet Kocadon ile görüştü. Keyifle geçen sohbette Koç ve Kocadon, daha çok Bodrum ve futbol olmak üzere gündem ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.
Başkan Kocadon, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında ve adaylık sürecinde başarılar diledi.

Ali Koç’tan Başkan Mehmet Kocadon’a ziyaret

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