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Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 21:04 | Son Güncelleme

Ali Nesin, Habertürk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Nesin, "Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir." dedi.

Matematik Köyü Kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin Habertürk TV'deki Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ali Nesin, Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına ilişkin, "Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir." dedi.

ÇOK ZOR SORULAR SORARIM

Prof Dr. Ali Nesin, 'Türkiye'de eğitim sistemi nasıl olmalı?' sorusuna üzerine ''Ben üniversite sınavı yapacak olsam, benim bölümüme girecek öğrencilere, çok zor, imkânsız bir soru sorarım ve 6 saat sürer veririm. 6 saat sonunda kim kalmışsa onları alırım.'' dedi.

“ATATÜRK’E HAKARET SUÇ OLMAMALI, ANITKABİR’DEKİ KIZIN TUTUKLANMASI YANLIŞ”

Geçen hafta Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Nesin; “Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir. Ama bu toplum böyle. Yoksa insanlar kendi hesaplarını kendileri görürler, adaleti kendi ellerine alırlar. Tamam, hakaret suç. Ama birine hakaret ettin diye bir insan tutuklanmaz ki. Olmaz ki bu. Ben hukuk adamı değilim. Ama bu kadarını da biliyorum sanki” diye konuştu.

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“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KAZANACAĞINI GÖRDÜM; AMA FACEBOOK’TA YALAN SÖYLEDİM”

Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. “Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor” dedim.

“MUHARREM İNCE’NİN ERDOĞAN’A ‘DİPLOMASI YOK’ DEMESİ ÇOK YANLIŞTI, BU ÜLKEDE DİPLOMASI OLMAYAN MİLYONLAR VAR”

“Apoletlerini sökerim” ve “Diploması yok” söylemleri çok yanlıştı. Türkiye’de diploması olmayan milyonlar var. AKP’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’ye yakın belli bir oyu var. Ondan oy çalmaya çalışmadıkça bir yere gelemezsin ki. Ortak aday çıkarmadınız; ama AKP’den oy çalmak lazım değil mi?” diye ekledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Ali Nesin'in Atatürk'e hakaret suç sayılmamalı açıklamasının ardıdan sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları:

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bence sıyırmış ve aç kalmış yaranmak için baksanıza kaç takla atıyor
yok öyle şey. eğer hakaret suç olmassa kimin kime ne söylefiğinin önünü alamassın. birde Atatürk. Dün gibi değerlere hakaret olursa bunun affı olmamalı. o şıllık ta en az bir sene yatıp tüm kamu haklarından seçme seçilme haklarından mahrum edilmeli
sarı bıyık bazı konularda haklı
Helal be. Çok doğru bir tespit. Bırak hakaret etmeyi ; eleştiri bile yapamıyoruz. Malesef hala bir çok insan için put
her fikrine katılmasam da. sadece siyasi görüşünden dolayı bilgi ve donanımından faydalanilmiyan dolu dolu bi adam. tc nin elinde böyle bi cevher varken yazdırsana liselere okutulacak cebir veya calculus kitabı. Su anda liselerde okutulan matematik kitaplarinin ne kadar bos oldugunu anlatamam.ama başımızdakiler bu işleri yaparken herşeyden önce siyasi görüşüne baktigi için adam ordan gitti zaten.
adam mantıklı soylemiş suç olabilir ama tutklamaya deger bi suç degildir aynı sekilde Allaha küfür de suç olabilir ama tutklanmaya deger bi suc degildir bencede oyle
matematikle tezek birbirine karışmamalı,doğru söylüyor.
İnsanda az da olsa utanma olmalı
İYİ OLMASIN BU YALNIZ ATATÜRKLE SINIRLIMI HERKES İÇİNMİ AMA KİMSEDE HAKARET ETMESİN HİÇ KİMSEYE
Erdoğan kazanınca U dönüşü yapmış resmen.babası olmasa kim tanır bunu.
atma ziya
şimdi burdan sayardım sana hakaretleri ama yayınlanmaz o yüzden,
bir şey derim ama burada hakaret suç olmasın diyen adam beni 10 yıl hapse attırır...
adam allahsiz kitapsiz ama her söylediği doğru be kardeşim demekki herkezin dini kendine
Programlara konuk seçerken seçici davranın. Herkez ekrana çıkmamalı.
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