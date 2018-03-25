Ali Nihad Tarlan İstanbul'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve tarihçi Ali Nihad Tarlan, vefatının 40'ıncı yılında, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği programla anıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "40 Yıl Sonra Ali Nihad Tarlan" başlıklı program Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirildi.
Program yöneticisi ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Tarlan'ın "hocalık" kavramını hakkıyla üzerinde taşıdığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Tarlan gibi hocalarımızın, talebeyi yetiştirme dertleri vardı. Derslerini fikir ziyafetine dönüştürecek şekilde verimli geçirip gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırlıyorlardı. O kuşaktan sonra maalesef büyük bir boşluk oluştu. Adanmış o efsanevi hocaların yerini, derslerde öğrencilerine kendi kitaplarını satmaya çalışan akademisyenler dolduramadı elbette."
Programda Tarlan'ın hayat hikayesindeki önemli noktaları aktaran Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz de, Tarlan’ın doktor unvanını alan ilk edebiyatçı olduğunu belirtti.
Emeksiz, Ali Nihad Tarlan'ın eğitimcilik geçmişinden söz ederek, çok çalışkan bir akademisyen olduğunu, edebiyat alanında yeni yöntemler geliştirdiğini anlattı.
Tarlan'ın çeşitli türlerde şiirler yazdığını, şairliğinin ve şiire bakışının da araştırılmaya değer olduğuna dikkati çeken Emeksiz, "Klasik Türk edebiyatının modern bilim ışığında metin şerhlerinin gerçekleşmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Akademiden emekli olmasına rağmen çalışmalarına aynı hızla devam etmiştir. Eski Türk edebiyatı sahasında çok sayıda ehil kişinin yetişmesine vesile olmuştur." dedi.
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan ise Tarlan'ın eserlerinde edebiyatın kaynakları olarak kültürün ve psikolojinin önemini vurguladığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sanatın fonksiyonel anlamını ortaya koyan çalışmalara imza atmıştır. Tarlan Hoca, edebiyat tarihimiz bakımından çok ciddi bir uyanış çizgisinin çok önemli bir insanıdır. Tarlan Hoca'nın klasik edebiyatımızın metinlerine ilmi çerçevede yaklaşma metodolojisi, klasik edebiyatımızı dışlayan görüşlerin ortadan kaldırılmasına yol açan bir büyük vadiyi gündeme getirdi. Metin tahlilleri geleneği Ali Nihad Tarlan Hoca ile başladı. Edebiyatımıza dair uyanış çizgisinin temsilcisiydi. Okuma hatası bulunmayan çok güçlü metinler neşretmiştir."
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