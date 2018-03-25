HABER

Ali Nihad Tarlan İstanbul'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "40 Yıl Sonra Ali Nihad Tarlan" başlıklı program Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirildi - Prof. Dr. Emeksiz: - "(Tarlan'ın) Klasik Türk edebiyatının modern bilim ışığında metin şerhlerinin gerçekleşmesinde önemli hizmetleri olmuştur" - Prof. Dr. Doğan: - "Tarlan Hoca'nın klasik edebiyatımızın metinlerine ilmi çerçevede yaklaşma metodolojisi, klasik edebiyatımızı dışlayan görüşlerin ortadan kaldırılmasına yol açan bir büyük vadiyi gündeme getirdi"

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve tarihçi Ali Nihad Tarlan, vefatının 40'ıncı yılında, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği programla anıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "40 Yıl Sonra Ali Nihad Tarlan" başlıklı program Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Program yöneticisi ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Tarlan'ın "hocalık" kavramını hakkıyla üzerinde taşıdığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Tarlan gibi hocalarımızın, talebeyi yetiştirme dertleri vardı. Derslerini fikir ziyafetine dönüştürecek şekilde verimli geçirip gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırlıyorlardı. O kuşaktan sonra maalesef büyük bir boşluk oluştu. Adanmış o efsanevi hocaların yerini, derslerde öğrencilerine kendi kitaplarını satmaya çalışan akademisyenler dolduramadı elbette."

Programda Tarlan'ın hayat hikayesindeki önemli noktaları aktaran Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz de, Tarlan’ın doktor unvanını alan ilk edebiyatçı olduğunu belirtti.

Emeksiz, Ali Nihad Tarlan'ın eğitimcilik geçmişinden söz ederek, çok çalışkan bir akademisyen olduğunu, edebiyat alanında yeni yöntemler geliştirdiğini anlattı.

Tarlan'ın çeşitli türlerde şiirler yazdığını, şairliğinin ve şiire bakışının da araştırılmaya değer olduğuna dikkati çeken Emeksiz, "Klasik Türk edebiyatının modern bilim ışığında metin şerhlerinin gerçekleşmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Akademiden emekli olmasına rağmen çalışmalarına aynı hızla devam etmiştir. Eski Türk edebiyatı sahasında çok sayıda ehil kişinin yetişmesine vesile olmuştur." dedi.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan ise Tarlan'ın eserlerinde edebiyatın kaynakları olarak kültürün ve psikolojinin önemini vurguladığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanatın fonksiyonel anlamını ortaya koyan çalışmalara imza atmıştır. Tarlan Hoca, edebiyat tarihimiz bakımından çok ciddi bir uyanış çizgisinin çok önemli bir insanıdır. Tarlan Hoca'nın klasik edebiyatımızın metinlerine ilmi çerçevede yaklaşma metodolojisi, klasik edebiyatımızı dışlayan görüşlerin ortadan kaldırılmasına yol açan bir büyük vadiyi gündeme getirdi. Metin tahlilleri geleneği Ali Nihad Tarlan Hoca ile başladı. Edebiyatımıza dair uyanış çizgisinin temsilcisiydi. Okuma hatası bulunmayan çok güçlü metinler neşretmiştir."

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti!
Flaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyorFlaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyor
4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
40 Yıl Sonra Ali Nihad Tarlan Ali Nihad Tarlan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.