ALİ ŞEN'İN EŞİ BENTA ŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İstanbul DHA
Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti.
Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA...
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Hastaneden detaylar
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi
İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum