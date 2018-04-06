HABER

Ali Yalçın: “Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor.

Ali Yalçın: “Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor. Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz” dedi.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki Giresun teşkilat buluşmasında üyelerle bir araya geldi. Performans sistemini eleştiren Yalçın, “Eğitim bir otorite olarak öğretmeni görmeyi ve ondan alabileceğini almayı gerektirir. Öğrencinin öğretmene not için parmak salladığı ’hoca görüşürüz’ dediği yerde işin rayını çıkarırsınız. Veliye ise ’çocuğunla alakalı sıkıntılar var, bak şöyle böyle sorunlar var’ denildiğinde, velinin ’benim çocuğum öyle değil, benim çocuğuma toz konduramazsınız’ dediği yerde, siz veliye ’öğretmene not ver’ dediğinizde işin suyunu çıkarırsınız. Fatih, Ak Şemsettin’ne not verdi mi? Böyle bir performans oldu mu? Çırak ustaya not verdi mi? Yöntem yanlış. Bu, eğitime ilişkin paradigmanın yanlış olduğunu gösteriyor. Bütün işimiz öğretmenin işini kolaylaştırmak olmalı" dedi.
Taslağın yanlış olduğunu ve bu işin böyle olmayacağını kaydederek performans sistemini eleştirisine devam eden Yalçın şöyle devam etti:
"Biz buna baştan söyledik, dedik ’bu taslak yanlış kardeşim’ Böyle bir şey olamaz, taslak sahaya sürüldü, protip uygulaması yapıldı, biz buna itiraz ettik, taslak tamamen indirildi tartışalım diye. Tartışıyorsak söylüyoruz, diyoruz ki bu yöntem yanlış, bu yöntemi geri çekin. Öğretmenler odasına giriyorum, öğretmenler odası ateş küpüne dönmüş durumda, bu sosyal maliyet üretiyor, bu hayra hizmet etmiyor, memnuniyet değil maliyet, şu an maliyet üretiyor. Bu kitleyi tahrik ederek, tepkisel hale getirerek buradan bir çıkış elde edilemez.”
Konuşmanın ardından Eğitim-Bir- Sen Giresun Şubesi Başkanı Mustafa Öz Genel Başkan Ali Yalçın’a hediye sundu. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ali Yalçın: “Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz”

Ali Yalçın: “Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz”

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.