Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis Salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler yer aldı.

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Meclisi 6 Mart 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başladı. Encümen üye seçimi yapılarak bir yıl boyunca görev yapacak olan komisyonlar belirlendi. Yapılan gizli oylamada Murat Yaman ve Ulviye Öztürk oy çokluğu ile Encümen Üyeliğine seçildi.

Encümen üye seçimlerinin ardından komisyonların belirlenmesi ve komisyonlarda bir yıl boyunca görev yapacak olan meclis üyelerinin seçimine geçildi. İşaret usulü yapılan oylamada İmar Komisyonuna; Emriye Erdoğan, Altan Yıldırım, Kerim Taşçı, Emre Erdem, Ulviye Öztürk,

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Murat Kuzumoğlu, Hilkat Çelik, Erdal Önal, İsmail Önal, Bahar Deniz,

Çevre Sağlık Komisyonuna; Emriye Erdoğan, Murat Kuzumoğlu, Mustafa Uzunoğlu, Yaşar Gidici, Ulviye Öztürk, Esnaf Komisyonuna ise; Altan Yıldırım, Hilkat Çelik, Fatma Bayar, Arslan Erol Mete, Bahar Deniz oy birliği ile seçildi.

Meclis gündeminde yer alan ‘2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi’, ‘Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması’ ile ‘Komisyon Raporları’nın 6 Nisan Cuma günü saat 18.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.