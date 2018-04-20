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Aliağa Belediyesinden 23 Nisan’a özel iki kitap birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ adı altında yayımladığı ‘İlkçağdan 21.

Aliağa Belediyesinden 23 Nisan’a özel iki kitap birden

Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ adı altında yayımladığı ‘İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi’ ve ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının düzeltilmiş 3. baskısını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilere ücretsiz olarak hediye edecek.
Aliağa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ‘Aliağa Kent Kitaplığı’nın iki özel kitabını öğrencilerle buluşturacak. 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının düzeltilmiş 3. baskısına ve Akademisyen Ersin Doğer’in katkılarıyla hazırlanan 600 sayfalık ‘İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi’ kitabına sahip olmak isteyen Aliağalı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik haftası boyunca Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında bulunan Hilal Masa’ya başvurarak kitapları ücretsiz edinebilecek.
Dağıtılmaya başlandığı günden itibaren yoğun ilgi gören başucu niteliğindeki ‘İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi’ kitabında 8 bin 500 yıl önce Aliağa çevresindeki yaşamın ilk izlerinden başlayarak 21. yüzyıla kadar bölgemizdeki tarihsel süreç ayrıntılarıyla yer alıyor. Aliağa’nın 1950’lerin, 60’ların küçük tarım ve balıkçı kimliğinden, 1960’ların ikinci yarısından itibaren sanayileşmesine kadar tüm ayrıntıları akademik bir çalışmayla detaylarıyla işlendi.
Aliağa Kent Kitaplığı serisinin Cevat Yıldırım’a ait 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ eserinin düzeltilmiş üçüncü baskısında 1320’den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kazaklık yapmış olan Güzelhisar’ın 20. Yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ele alınıyor. Önceki baskısına göre güncel düzeltmelerin ve indeks eklemelerinin yapıldığı kitapta bölge tarihini yakından ilgilendiren Osmanlı dönemine ilişkin arşiv belgeleri de eklendi.

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